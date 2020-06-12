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HAVELSAN'a 'Mars' ödülü
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12 Haziran 2020 Cuma 12:08:00 - Güncelleme:12 Haziran 2020 Cuma 12:08:00

HAVELSAN'a 'Mars' ödülü

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HAVELSAN'ın deniz gözetleme görevleri için geliştirdiği Mars, Türk Elektronik Sanayicileri Derneği tarafından Ürün Geliştirme Süreci Ödülü'ne değer bulundu.

HAVELSAN'ın Türkiye'nin kritik jeopolitik konumuna uygun olarak deniz gözetleme işlevini sağlamak üzere geliştirdiği Mars (Maritime Surveillance) ürünü, Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) tarafından Ürün Geliştirme Süreci Ödülü'ne layık görüldü.

TESİD, yenilik ve yaratıcılık konusunda başarılı firmaların Türk kamuoyunda ve sektörde hak ettiği farklı konumu vurgulamak için Yenilikçilik-Yaratıcılık Ödülleri veriyor.

18. TESİD Yenilikçilik-Yaratıcılık Ödülleri'nde KOBİ ve büyük firma kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

Bu yıl büyük firma dalında, HAVELSAN mühendislerinin geliştirdiği Mars, Ürün Geliştirme Süreci Ödülü'nü kazandı.

VİDEO İŞLEME VE HEDEF TESPİTİ

HAVELSAN Komuta Kontrol Savunma Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına bağlı Ar-Ge ve Platform Entegrasyon Grup Müdürlüğü yazılım ve donanım tasarım ekiplerinin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Mars, radar video işleme ve hedef tespit sistemi olarak platformlarda görev alıyor.

Mars, sivil veya askeri kurumların taleplerine uygun olarak deniz gözetleme işlevleri için maliyet etkin çözüm sağlıyor.

Askeri ve ticari sınır gözetleme kulelerinde, marka ve tipten bağımsız olarak her türlü radar sistemine entegre edilebilen Mars'ta, uluslararası standartlara sahip mesaj yapıları kullanılıyor.

Geliştirilen donanımda, kompozit video sinyallerini ayrıştırma, radar ekolarından plot/iz çıkarma, manuel/otomatik iz başlatma, verileri sayısala çevirme işlevleri gerçekleştiriliyor. Geliştirilen yazılım ise eşikleme ve plot çıkarma parametre ayarları, serbest alan maskeleme, radar video sergileme kabiliyetlerine sahip bulunuyor. Yeni geliştirilen algoritmalar sayesinde üst seviyede hassasiyete sahip iz çıkarma ve yönetimi başarıyla gerçekleştiriliyor.

RADARLARA YETENEK KAZANDIRIYOR

Mars sayesinde hedef tespit ve takip yeteneği olmayan farklı tipte radarlara bu yetenek kazandırılarak, durumsal farkındalık açısından öneme sahip kritik hedeflerin hareket bilgileri, entegre olunan merkezi sisteme raporlanıyor ve taktik resimde yer alması sağlanıyor.

Mars ilk olarak Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi'nde (TBGTH), proje yönetiminin yurt dışı bağımlılığı ortadan kaldırma hedefi ve farklı tipte sahalarda uyarlanabilen bir tasarım ihtiyacı üzerine geliştirildi. Halen TBGTH ve Uzun Ufuk Lojistik Destek sahalarında kullanılıyor.

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