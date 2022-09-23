VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'a geçmeye çalışan 21 terör örgütü mensubu yakalandı
Bakan Varank'tan muhalefete 'fabrika' tepkisi
KPSS Lisans Alan Bilgisi yarın yapılacak! ÖSYM "saat" hatırlatması yaptı
Ünlü bestekar Zeynettin Maraş hayatını kaybetti
DSÖ: Suriye'de 253 kolera vakası var, 23 kişi öldü
Kraliçe Elizabeth'e Türkiye ziyaretinde yemek yapan TAFED Başkanı Şef Açıköz: Türk yemeklerinde ısra...
Trabzonspor Kulübü, bazı departmanlarında yeniden yapılandırmaya gitti
THY Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi seçildi
Bakan Çavuşoğlu'ndan F16 açıklaması!
Gaziantep Şehir Hastanesi Haziran 2023'te tamamlanacak
Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
"Müslümanlar arasındaki kardeşliği siyasetin üzerinde tutmamız gerekiyor"
Toyota, Rusya'daki fabrikasını kapattı
Tahıl sevkiyatı kapsamında 12 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti
Özge Bahçetepe geri dönüşüme her geçen gün katkı sağlıyor
Rus petrolünün Avrupa'ya gizlice sevki takiple görüntülendi
"Rusların iltica başvuruları için mevcut çerçeve geçerli, değerlendirme bireysel olacak"
Maru.Derm Kozmetik'ten ihracata yönelik ciddi yatırım
"Eğitim kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'ye gönderildi"
"Filenin Sultanları" Dünya Şampiyonası'nda sahneye çıkıyor
Sırp organize suç örgütü elebaşının cinayet zanlılarından 10'u tutuklandı
HAVELSAN, Gemi Veri Dağıtım Sistemi ürün ailesinin 41'inci üretimi gerçekleştirildi
İstanbul Havalimanı'ndaki seri operasyonlarla uyuşturucuya geçit verilmedi
23 Eylül 2022 Cuma 16:10:00 - Güncelleme:23 Eylül 2022 Cuma 16:10:00

HAVELSAN, Gemi Veri Dağıtım Sistemi ürün ailesinin 41'inci üretimi gerçekleştirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

HAVELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen Gemi Veri Dağıtım Sistemi ve Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi (GVDS/DBDS) ürün ailesinin 41'incisi üretildi.

41'inci sistem, Pakistan Deniz Kuvvetleri için 2 adet MİLGEM sınıfı korvette kullanılmak üzere üretildi ve sistemin kabulleri yapıldı.

Sistemin ilk teslimatından bu yana geçen 14 yılda 10 denizaltı için DBDS, 31 su üstü gemisi için GVDS üretilerek yurt içinde ve yurt dışında başarıyla kullanıma alındı.

Su üstü gemilerde GVDS, denizaltılarda ise DBDS adıyla kullanılan sistemden yurt içinde MİLGEM için 5, Yeni Tip Karakol Botu için 16, LST için 2, TCG Anadolu, DİMDEG, TVEG, Burak, Barbaros, Kılıç için birer adet olmak üzere toplam 29 GVDS, Reis sınıfı denizaltılar için 6, Preveze Denizaltısı için 1 olmak üzere toplam 7 denizaltı için DBDS üretildi. Böylece, toplamda 36 sistem üretimi gerçekleştirildi.

Yurt dışında ise Pakistan MİLGEM korvet için 2 GVDS, Pakistan AGOSTA denizaltıları için 3 DBDS olmak üzere 5 üretim yapıldı.

20'YE YAKIN GEMİ VE DENİZALTI SIRADA BEKLİYOR

Bulunduğu platformun kalbi olarak kabul edilen GVDS ve DBDS'nin platform üzerindeki birçok sistemle direkt bağlantısı bulunuyor. Bu sistemler ihtiyacı olan verileri GVDS ve DBDS'den alıyor.

Sistem, geminin kötü hava şartlarında dalgalı bir denizde bile attığını 12'den vurabilmesi için gerekli veri altyapısını hazırlayacak hız ve performansta tasarlanarak geliştirildi, üretildi ve gemilere uygulandı.

Radar gibi taktik sensörlerin ve top gibi silah sistemlerinin gemi ortamında en kötü koşullarda bile en yüksek performansta çalışması için gerekli altyapıyı sağlayan HAVELSAN, GVDS/DBDS ürün ailesinin elektronik kart ihtiyaçlarının büyük kısmını, yazılım ve mekanik ihtiyaçlarının tamamını özgün mühendislik çözümleriyle üretiyor. Üretilen sistemler çok yüksek başarım oranıyla bugüne kadar üzerinde çalıştığı çok yüksek sayıda platforma rağmen önemli bir arıza ile karşılaşmadan 7/24 hizmet vermeye devam ediyor. Bugüne kadar teslim edilen 41 sistem haricinde yurt içi ve yurt dışından alınan işler kapsamında gelecek dönemde 20'ye yakın gemi ve denizaltı da teslimat için sırada bekliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan sözleşmede yer alan oranın da üzerine çıkarak yüzde 75'ler düzeyinde yerliliğe ulaşan HAVELSAN GVDS/DBDS ürün ailesi, üzerinde bulunduğu platformun en zorlu deniz şartlarında bile en yüksek performansta çalışmasına imkan veriyor.

Etiketler : gemi veri dağıtım sistemi denizaltı bilgi dağıtım sistemi havelsan
Latin Amerika çıkarması

Latin Amerika çıkarması
En güzeli seçecekler

En güzeli seçecekler
90'lar gecesi

90'lar gecesi
'Eski'ler Hadise'ye karşı

'Eski'ler Hadise'ye karşı
Final kararı

Final kararı
Kendi spor arabasını yaptı

Kendi spor arabasını yaptı
SMA'lı aile belli oldu

SMA'lı aile belli oldu
Isabella düeti

Isabella düeti
90'lı yıllarda önümü kestiler

90'lı yıllarda önümü kestiler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes