Türkiye'nin kapısını çalacaklar!

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin insansız hava aracı Bayraktar TB3 SİHA, göklerde yerini almadan dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Baykar, TB3'te TUSAŞ Motor Sanayi tarafından üretilen 172 beygir gücündeki (TB2'den yüzde 61 daha güçlü) yerli TEI-PD170 Turbodizel Havacılık Motoru kullanacak.

Amerikan Forbes, Türkiye'nin savunma alanında ses getiren ve dünyanın yoğun ilgisini çeken adımlarını mercek altına aldı.

TB2 İHA BAŞARISIYLA DEĞERİNİ KATLADI

Bayraktar TB2 İHA'nın son yıllarda çeşitli çatışmalarda değerini kanıtladığının altı çizilen haberde, Baykar'ın şimdi de TB3'ü geliştirdiği vurgulanarak, "TB3, katlanır kanatları dışında TB2 ile aynıdır. Ayrıca görüş hattının ötesinde (BVLOS) çalışma kabiliyetine de sahip olacak." denildi.

TÜRKİYE AMİRAL GEMİSİ İÇİN ÜRETTİ

Haberde, "TB3, Türkiye'nin amiral gemisi TCG Anadolu (L-400) savaş gemisi ve diğer ülkelere ihracat için geliştiriliyor. Baykar, Japonya'nın Izumo sınıfı savaş gemileri için de "harika bir uyum" olacağını söyledi. TB3'ün katlanır kanatları sayesinde Anadolu, bunların 30-50'sini taşıyabiliyor." denildi.

DENİZ AŞIRI GÖREVLERDE KABİLİYETİ

Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan hava aracı, kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunuyor.

Görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olan Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebiliyor.

TÜRKİYE KIYILARINDAN UZAKTAKİ DÜŞMAN GEMİLERİNİ TEHDİT EDEBİLİR

TB3'ün bu özelliklerinin de altı çizilerek, "TB3, TB2 ile aynı mühimmatı kullanabilir ve Türkiye kıyılarından uzaktaki düşman gemilerini tehdit edebilir veya diğer ülkelerdeki kara tabanlı askeri operasyonları desteklemek için çalışabilir." ifadeleri kullanıldı.

MUADİLLERİNDEN AVANTAJLI

TB3 SİHA'nın avantajları saymakla bitmiyor. Haberde, "Kısa bir pistte kalkış ve iniş yapmak üzere tasarlanmış olması, TB3'ü muadillerinden çok daha avantajlı ve dolayısıyla çeşitli görevler için daha fazla yeniden kullanılabilir kılıyor. Ne de olsa bir dronun gemi güvertesine inmesi, bir drone'u denizden çıkarmak zorunda kalmaktan çok daha kolay." denildi.

TB3 DAHA POPÜLER HALE GELEBİLİR

TB3'ün ihracat potansiyeli de bir başlık olarak mercek altına alındı.

"Giderek daha fazla ülke donanmaları için silahlı insansız hava araçları aradıkça, Türk TB3 yetenekleri sayesinde popüler bir seçim haline gelebilir."