Hava aracı "Cayrokopter" jandarmanın envanterine girdi
Kaynak: AA
Jandarma Genel Komutanlığı, hava aracı "Cayrokopter"in envanterlerine katıldığını bildirdi.
Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Envanterimize yeni katılan Cayrokopter hava araçlarımız ile gücümüze güç katmaya devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.
Yavru kartal uçuş için hazır������— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) April 18, 2023
��Ankara
Envanterimize yeni katılan Cayrokopter hava araçlarımız ile gücümüze güç katmaya devam ediyoruz.���� pic.twitter.com/cDXhTqCU0s
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