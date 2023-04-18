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18 Nisan 2023 Salı 13:45:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 13:45:00

Hava aracı "Cayrokopter" jandarmanın envanterine girdi

Kaynak: AA

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Jandarma Genel Komutanlığı, hava aracı "Cayrokopter"in envanterlerine katıldığını bildirdi.

Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Envanterimize yeni katılan Cayrokopter hava araçlarımız ile gücümüze güç katmaya devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Etiketler : hava aracı cayrokopter jandarma genel komutanlığı envanter
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