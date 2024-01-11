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Hastalıkları ‘sihirli ayna' tespit edecek
11 Ocak 2024 Perşembe 07:50:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 07:50:00

Hastalıkları ‘sihirli ayna' tespit edecek

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Yüzünüze bakıp sağlık sorunlarınızı anlayacak 'sihirli ayna' tanıtıldı.

NuraLogix adlı teknoloji firması, CES 2024'te insanların yüzünden sağlık risklerini tanımlayabilen bir ayna yaptı. 21,5 inçlik bu akıllı ayna, karşısında duran kişinin yüzünü 30 saniye boyunca inceliyor. Bu inceleme sürecinde de kullanıcının yüzündeki kan akışını tespit edip inceleniyor. Kişinin tansiyon, vücut kitle indeksi, nabız düzenliliği, nabız atış sayısı, nefes alıp verme sıklığı, yüz derilerinin yaşı gibi konularda bilgi verebiliyor. Ayrıca bu akıllı ayna sayesinde diyabet, kardiyovasiküler rahatsızlıklar, inme, felç, hipertansiyon, karaciğer yağlanması gibi pek çok hastalık, mental rahatsızlık ve depresyon riski de tespit edilebiliyor.

Etiketler : sihirli ayna sağlık teknoloji hastalık
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