Hastalıkları ‘sihirli ayna' tespit edecek

NuraLogix adlı teknoloji firması, CES 2024'te insanların yüzünden sağlık risklerini tanımlayabilen bir ayna yaptı. 21,5 inçlik bu akıllı ayna, karşısında duran kişinin yüzünü 30 saniye boyunca inceliyor. Bu inceleme sürecinde de kullanıcının yüzündeki kan akışını tespit edip inceleniyor. Kişinin tansiyon, vücut kitle indeksi, nabız düzenliliği, nabız atış sayısı, nefes alıp verme sıklığı, yüz derilerinin yaşı gibi konularda bilgi verebiliyor. Ayrıca bu akıllı ayna sayesinde diyabet, kardiyovasiküler rahatsızlıklar, inme, felç, hipertansiyon, karaciğer yağlanması gibi pek çok hastalık, mental rahatsızlık ve depresyon riski de tespit edilebiliyor.