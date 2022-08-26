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26 Ağustos 2022 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2022 Cuma 18:00:00

Haluk ve Selçuk Bayraktar BBC'ye konuştu

Kaynak: BBC / aksam.com.tr

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Bayraktar İHA'ların üreticisi olan BAYKAR'ın Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve şirketin Genel Müdürü Haluk Bayraktar BBC Ukrayna'ya özel bir röportaj verdi.

Ukrayna'da başarılı işler yapan Bayraktar TB2'nin üreticisi Ukrayna ile kardeşler iş birliğinin burada bitmeyeceğini belirtti.

BBC röportajından Selçuk ve Haluk Bayrakta TB2'nin mimarı olarak geçen sene hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar'ı anıyorlar.

Haluk Bayraktar, amatör bir pilot olan babasının kendisine havacılık sevgisini aşıladığını söyledi.

Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olduğu için şirketin öne çıktığı söylemlerinin gereçeği yansıtmadığını, şirketin Sümeyye Erdoğan ile evlenmeden önce kurulduğunu ve ilk İHA'ların ortaya çıktığını belirtti.

"UKRAYNA ÖZGÜR BİR DÜNYA İÇİN SAVAŞIYOR"

Bayraktar'ın kendileri için kişisel olarak ne ifade ettiği sorulduğunda Haluk Bayraktar, insansız hava araçlarının daha adil ve hakkaniyetli bir dünyanın oluşturulmasına katkıda bulunmasını istediğini söylüyor.

Haluk Bayraktar, SİHA'ların daha adil ve düzenli bir dünya için katkısı olacağını temenni ederek Ukrayna'nın kendi özgürlüğünün yanında dünya için savaştığını sözlerine ekledi.

Kardeşler Ukrayna'yı açıkça destekliyor ve Ukrayna ordusuna birkaç kez ücretsiz insansız hava aracı verdiler ve gönüllüler tarafından toplanan para Ukraynalı mültecilerin ihtiyaçlarına yönlendirildi.

Haluk Bayraktar, geliştirdikleri teknolojilerin bağımsızlık mücadelesinde Ukrayna'yı desteklemesinden gurur duyduğunu belirtti.

Haluk Bayraktar ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini "haksız ve yasadışı bir savaş" olarak gördüğünü söyleyerek Ukrayna halkını asil olarak nitelendirdi.

Haluk Bayraktar, "Ukrayna birçok ülkeden İHA temin etmek istedi ama sadece Türkiye olumlu yanıt verdi. Bayraktar sistemleri Ukrayna'da 2018'den beri kullanılıyor" dedi.

Türkiye ile Ukrayna arasında sadece SİHA anlaşmasının olmadığını dile getiren kardeşler savunma sanayi anlamında bir çok iş birliğini olduğunun altını çizdi.

Ukrayna ile sadece ticari ilişkiler nedeniyle yakınlık kurulduğu iddiasına Haluk Bayraktar, "Bizim için öncelik, güçlü ilişkiler kurmak ve her iki tarafın da yararına olacak iş birliğini geliştirmektir." dedi.

Haluk Bayraktar ayrıca, Ukrayna'daki savaşının başlamasıyla birlikte, Bayraktar SİHA'lara olan ilginin ve satışların arttığını doğruladı.

"ÖNCELİĞİMİZ PARA DEĞİL"

Teknoloji geliştiren bir şirket olduğunu belirten Haluk Bayraktar, önceliklerinin para olmadığını söyledi.

Haluk Bayraktar, Rusya'dan gelen tepkiler hakkında, "Kendi hedeflerimiz var. Stratejik iş birliği içinde olduğumuz ülkelerin yanı sıra ülkemizin kalkınmasına da katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu teknolojileri kendimiz kullanmıyoruz. Onları geliştirerek kullanmak üzere başkalarına aktarıyoruz."

Örneğin urayna'da, SİHA'ların ne zaman ve nasıl kullanılacağına Ukrayna ordusunun karar verdiğini kendilerinin sürece dahil olmadığını söyleyen Haluk Byaraktar, "ne yazık ki, Rus medyasında, sistemlerimiz Rus hava savunma sistemlerini ve zırhlı araçlarını yok ettiği için iftiralar görüyoruz. Ama günün sonunda, biz teknoloji sağlayan bir şirketiz. Bayraktar'ın Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesine katkı sağladığını ve bu katkının en iyi şekilde yapılmasını sağlamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'YA SİHA SATMAYIZ"

BBC'nin Rusya'ya SİHA satılacağı iddiasını sorması üzerine Haluk Bayraktar, "Para ve maddi kaynaklar hiçbir zaman işimizde amaç olmadı. Ukrayna ile dostluğumuz ve iş birliğimiz uzun yıllardır devam etmekte. Bu nedenle, bize ne kadar para teklif ederlerse etsinler, dürüst olmak gerekirse, Moskova'ya SİHA vermek söz konusu olamaz." ifadesini kullandı.

Haluk Bayraktar, askeri insansız hava araçlarını kime tedarik edeceğine kimin karar verdiği sorulduğunda, bunun hem şirketin hem de Türk devletinin kararı olduğunu söyledi.

Selçuk Bayraktar ise Rusya'ya SİHA satışı olasılığı hakkında "Bunlar devlet meseleleri" yorumunda bulundu.

Etiketler : Haluk Bayraktar Selçuk Bayraktar rusya siha 7iha
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