Hafif çekili obüs BORAN, TSK envanterine giriyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TSK'nın talepleri doğrultusunda Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) mühendislerince tasarlanan ve geliştirilen BORAN, uluslararası standartlardaki 24 testten başarıyla geçti.

Zorlu arazi koşullarında yapılan operasyonlarda TSK'nın elini güçlendirmek amacıyla geliştirilen BORAN, 1780 kilogram ağırlığı ile havadan ve karadan taşınarak, istenilen araziye kısa sürede ulaştırılıp 1 dakikada atışa hazır hale gelebiliyor.

1⃣ TSK'nın iç güvenlik ve hava operasyonlarına destek amacıyla tasarlanan ve geliştirilen 105 mm havadan taşınabilir hafif çekili obüs BORAN Kara Kuvvetlerimize teslim ediliyor.@MKEgovtr https://t.co/XcnQlugHNc#MSB pic.twitter.com/VbbnQe4dxg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 19, 2022

Atış Kontrol Sistemi ve gece gündüz 360 derece atış kabiliyeti bulunan BORAN, sıfırın altında 32 ila 44 dereceye kadar hava koşullarında görev yapabiliyor. 17 kilometre etkili menzile sahip BORAN, dakikada 6 atış yapabiliyor.

Dünyada az sayıda ülkede bulunan BORAN, TSK'nın envanterindeki önemli silah sistemlerinden biri olacak.