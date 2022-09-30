Güvenlik güçlerine üç Bayraktar TB2 daha teslim edildi
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 3 Bayraktar TB2 insansız hava aracının (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, Bayraktar TB2 İHA'nın görüntülerinin yer aldığı video paylaştı.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerinin sayısını artırıyoruz.<br><br>Son olarak 3 adet BAYRAKTAR TB2 İHA'yı @EmniyetGM'ye teslim ettik. Hayırlı olsun.✈️����<br><br>➡️ @BaykarTech #İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/GeO0jkR13g</p>— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) September 30, 2022</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Paylaşımında, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerinin sayısını artırıyoruz." ifadesini kullanan Demir, son olarak 3 Bayraktar TB2 İHA'yı Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettikleri bilgisini verdi.