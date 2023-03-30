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30 Mart 2023 Perşembe 09:09:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 09:09:00

Güneş'ten 30 milyar kat büyük kara delik keşfedildi

Kaynak: TRT Haber

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Gök bilimciler, yeni bir teknik kullanarak evrenin bugüne kadarki en büyük kara deliklerinden birini buldu.

Söz konusu kara delikle ilgili bulgular, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society'de yayımlandı.

Buna göre, Durham Üniversitesi'nden bilim insanları, "yerçekimsel mercekleme" yöntemiyle Güneş'ten 30 milyar kat daha büyük bir kara deliği keşfetti.

Çalışmaya öncülük eden Dr. James Nightingale, "Bir gök bilimci olmama rağmen ben bile bunun ne kadar büyük olduğunu anlamakta zorlanıyorum." ifadesini kullandı.

Nightingale, kara deliğin, evrendeki galaksilerin çoğundan büyük olduğunu belirterek "astronomi anlayışımızın sınırlarını zorluyor." dedi.

Keşif, 2004 yılında Durham Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alastair Edge'in bir galaksi araştırmasının görüntülerini incelerken dev bir ışık yayı fark etmesiyle başladı.

Almanya'nın Max Planck Enstitüsü'nün de dahil olduğu çalışmada, daha fazla araştırma yapmak ve kara deliğin varlığını doğrulamak için NASA'nın Hubble Teleskobu'ndan ve üniversitenin DiRAC COSMA8 süper bilgisayar tesislerinden alınan son derece yüksek çözünürlüklü görüntüler kullanıldı.

Etiketler : evren kara delik araştırma

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