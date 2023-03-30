Güneş'te 20 dünya büyüklüğünde delik gözlemlendi
NASA, Güneş'in üzerinde yaklaşık 20 dünya büyüklüğünde koronal delik gözlemledi.
22 Mart'ta tespit edilen ve 30 Dünya büyüklüğünde olan deliğin ardından dün, bir dev delik daha gözlemlendi. NASA tarafından gözlemlenen yeni delik, geçtiğimiz günkü kadar büyük boyuta sahip değil. Delik, 18 ila 20 Dünya büyüklüğünde ve Dünya için bir tehlike oluşturmuyor.
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