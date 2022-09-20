Güneş 38 Starlink uydusunu eritti

SpaceX, düşük gecikmeli 49 internet uydusunu 3 Şubat'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya fırlattı. Bu esnada ise Güneş'te yaşanan patlama nedeniyle büyük bir radyasyon dalgası etrafa yayıldı.

Patlama sonrası, Güneş enerjisi atmosferi ısıttı ve Starlink uydularının otuz sekizi önce alçalmaya başladı. Daha sonra da dünya atmosferine girerek yandı. SpaceX'in ekonomik kaybının 'on milyonlarca dolar' olduğu belirtiliyor.