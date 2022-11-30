Günde 270 bin kişi onu takibe alıyor

Elon Musk yakında Twitter'da en fazla takipçiye sahip kişi olacak. Sosyal medya a nalistleri, Elon Musk'ın 17 Ocak'ta Twitter'ın bir numaralı influencerı olmasını öngörüyor. @ElonMusk hesabı halihazırda 120 milyon takipçiyle eski ABD Başkanı Obama'nın @BarackObama hesabının (130 milyon) ardından en çok takip edilen ikinci hesap. Musk'ın takipçi sayısı günde yaklaşık 270 bin artıyor.

