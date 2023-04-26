Gümüş teller akıllı çıktı
Nano boyuttaki gümüş tellerin insan beynindeki nöronlar gibi birbiriyle iletişim kurabildikleri keşfedildi.
Bilim insanları, nano boyuttaki gümüş tellerin insan beynindeki nöronlar gibi birbiriyle iletişim kurabildiklerini keşfetti. Daha da ötesi teller, insan beyni gibi öğreniyor ve hafıza oluşturuyor. İnsan saçının sadece 1000'de biri kalınlığında nano teller kullanan bilim insanları, tellerin öğrenmeye ve bir önceki hareketlerini hatırlamaya başladığını ortaya çıkardı. Bu tellerde hiçbir biyolojik unsur yer almıyor, yalnızca iletkenliği yüksek olan gümüşten oluşuyordu.
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