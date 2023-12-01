VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, şehit polis Musa Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı
Bakan Tunç'tan TTB açıklaması: Kararı yargı verdi
"Fahiş fiyatla mücadele devam edeceğiz"
Van'da 4,6 ton toz esrar ele geçirildi
Yunanistan, Türkiye ile birleştirici unsurlara odaklanmak istiyor
01 Aralık 2023 Cuma 13:45:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 13:45:00

Güçlü tedarik stratejisi Türk zırhlılarının yolunu açıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk savunma sanayisi son dönemde geliştirdiği özgün ürünlerin performansı yanında hayata geçirdiği tedarik zinciri stratejisiyle uluslararası pazarlardaki başarısını artırıyor.

Türk zırhlı kara aracı üreticisi Nurol Makina'nın geliştirdiği platformlar 20'den fazla ülkede kullanılıyor. NATO üyesi 2 ülke tarafından da tercih edilen araçların yeni ülkelerin kullanımına sunulmasına yönelik görüşmeler devam ediyor.

Bu başarının arkasında araçların muharebe sahasındaki yüksek performansının yanı sıra özellikle yerli üreticilerle oluşturulan güçlü tedarik stratejisinin önemli payı bulunuyor.

Nurol Makina hayata geçirdiği tedarik zinciri stratejisi ile tasarım, üretim, kalite, planlama, tedarik, yardımcı sanayi değerlendirme ve geliştirme, ürün destek fonksiyonlarının tamamını bütünleştiren bir yapı oluşturdu.

Bu kapsamda, ürünü kaynağından tüketim noktasına proje ihtiyaçları doğrultusunda optimum zaman ve maliyette getiren etkili bir tedarik zinciri küresel anlamda müşteri beklentilerini karşılıyor. Bunun beraberindeki stratejik planlamayla da uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısıyla organizasyonel rekabet avantajı elde ediliyor.

Stratejik Tedarik Zinciri Yönetimi ile yenilikçi ürün ve çözüm geliştirme kabiliyeti dahilinde talep ve tedarik süreçleri arasındaki etkileşim arttırılarak entegrasyonun sağlanması, müşteri talebinin en uygun maliyetlerle ve en etkin biçimde karşılanması hedefleniyor.

Bu sayede daha yüksek müşteri memnuniyeti, lojistik maliyetlerin düşmesi, verimlilik ve kapasite artışı, teslimat performansında artış, tedarik çevrim süresinde azalış, üretimde devamlılık, pazardaki ani değişimlere karşı kazanılan direnç ve yerel/küresel risklerin etkisinin düşük olması, toplam maliyetlerde azalma ve tedarik zinciri yeteneğini geliştirme gibi kazanımlar elde ediliyor.

TEDARİKÇİLERİN YETENEKLERİ GELİŞTİRİLİYOR

Nurol Makina söz konusu kazanımları elde edebilmek için "tedarik zinciri yetenek geliştirme stratejileri" uyguluyor. Birlikte çalışılan tedarikçiler teknoloji transferi ve stratejik işbirliktelikleriyle geliştiriliyor, yetkinlikleri artırılıyor. Kritik sorumluluklar üstelenen firmalara yönlendirme yapılırken, ihtiyaç duyulan alanlarda altyapılar güçlendiriliyor ve yatırım kararları alınıyor.

Tedarik zinciri ile ilintili tüm faaliyetler izleniyor ve teknolojik gelişimler doğrultusunda hızlı uyarlamalar yapılıyor.

Nurol Makina, Stratejik Tedarik Zinciri Yönetimi sayesinde Türkiye'de 5 coğrafi bölge, 17 il ve 10 ülkeye yayılmış tedarikçi ağıyla sürdürülebilir ve verimli bir hizmet sunuyor.

Uluslararası bir marka haline gelme hedefine büyük katkı veren bu yaklaşım, sağladığı yüksek memnuniyet düzeyiyle Türk zırhlı araçlarının çok farklı coğrafyalarda ilgi görmesini sağlıyor.

Etiketler : savunma sanayisi türk zırhlısı muharebe aracı
Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
İlaçlarla daha iyiye gidiyor

İlaçlarla daha iyiye gidiyor
Duygu'ya Kenan'dan tam destek

Duygu'ya Kenan'dan tam destek
'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi

'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi
"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"

"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"
28 yılda bir defile kaçırmadı

28 yılda bir defile kaçırmadı
Filistin için şarkı yaptı

Filistin için şarkı yaptı
İkizlere 'baba' isim

İkizlere 'baba' isim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX