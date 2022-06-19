Grup sohbetlerinde sessize alma lüksü geldi

Geçtiğimiz aylarda WhatsApp, gruplarda görüntülü ve sesli görüşmeye katılım gösterecek kişi sayısını 32'ye çıkardı. Meta'da WhatsApp Başkanı olan William Cathcart, "Grup görüşmesinde diğerlerini sessize al özelliği, kendi mikrofonunu kapatmayı unutan kullanıcılar için geliştirildi. Ayrıca çok katılımcılı aramalara hakim olabilmeniz için yeni bir gösterge ekledik" ifadelerine yer verdi.

