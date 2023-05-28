Görüntülü konuşmada ekran paylaşımı

Kaçırılan aramaların rengiyle ilgili değişiklikler yapan WhatsApp, şimdi de video araması yaparken ekranınızı kolayca paylaşmanızı sağlayan bir özellik sunuyor. Çağrı kontrol görünümünde bulunan yeni simgeye dokunursanız ekran paylaşma seçeneği karşınıza çıkacak. Ekranınızı paylaşmaya karar verdiğinizde, ekranınızda görüntülenen her şey kaydedilecek ve görüşme yaptığınız kişiyle paylaşılacak. Ekran paylaşımını görüşme sırasında istediğiniz zaman durdurabileceksiniz.

