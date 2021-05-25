Körlüğe çare bulundu!

Bilim insanları, milyonlarca insanın hayatını değiştirebilecek mucize bir tedaviye imza attı. Fransa'da 40 yıl önce görme yetisinin nerdeyse tamamını kaybeden bir hasta, uygulanan tedavi sonrasında yeniden görmeye başladı.



Sabah'ın İngiliz Daily Mail'e dayandırdığı haberinde Sorbonne Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, retinitis pigmentosa (RP) hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybeden 58 yaşındaki bir hastaya, görme yetisini yeniden kazandırdılar.

Retinayı etkileyen ve ışığa verilen tepkiyi durduran, halk arasında tavuk karası hastalığı olarak da bilinen göz hastalığı nedeniyle gençlik çağında görme yetisini kaybeden hastaya, uygulanan tedavi çerçevesinde genetiğiyle oynanmış hücrelerin nakli yapıldı.

Hastanın gözüne aktarılan hücreler ve özel geliştirilen bir gözlük sayesinde 58 yaşındaki hasta, yeniden görmeye başladı.

Renkleri ayırt edemeyen ancak yine de siyah-beyaz olarak etrafındaki şekilleri görmeye başlayan adamın yaşadığı mucize değişim, milyonlar için de umut oldu.

5 YIL İÇİNDE UYGULAMA BAŞLATILABİLİR

Kitap okuma ve başka bir insanın yüz hatlarını seçme gibi keskin görüş elde edilmemesine rağmen hastanın efektif bir biçimde görmeye başlamasının ardından, deneysel tedavinin geliştirilerek uygulanması bekleniyor.

Tedavinin yaklaşık 5 yıl içinde dünya çapındaki RP hastaların için uygulamaya konulacağını müjdeleyen bilim insanları, görme yetisini kaybedenler için yeni bir umut yarattı.