Google'un sistemi böyle çalışıyor 4.5 üzeri deprem uyarısı saniyeler önce cepte

Google'un Deprem Uyarı Sistemi, dünyadaki 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor. Böylece Android telefon kullanıcıları, deprem anında saniyeler kazandırabilecek bildirimler alıyor.

Google Ürün Yöneticisi Boone Spooner, "Sistem, 4.5 ve üzeri büyüklükteki depremler için 'Farkında Ol' ve 'Harekete Geç' olmak üzere iki tür uyarı gönderiyor. Sistem, tüm Android OS 5.0 ve üzeri tüm telefonlarda çalışıyor. Uyarı almak istemeyen cihaz ayarlarından 'Deprem Uyarıları' seçeneğini devre dışı bırakabiliyor" dedi.