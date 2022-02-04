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Google'un sistemi böyle çalışıyor 4.5 üzeri deprem uyarısı saniyeler önce cepte
04 Şubat 2022 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:04 Şubat 2022 Cuma 17:00:00

Google'un sistemi böyle çalışıyor 4.5 üzeri deprem uyarısı saniyeler önce cepte

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Google'un Deprem Uyarı Sistemi, dünyadaki 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.

Google'un Deprem Uyarı Sistemi, dünyadaki 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor. Böylece Android telefon kullanıcıları, deprem anında saniyeler kazandırabilecek bildirimler alıyor.

Google Ürün Yöneticisi Boone Spooner, "Sistem, 4.5 ve üzeri büyüklükteki depremler için 'Farkında Ol' ve 'Harekete Geç' olmak üzere iki tür uyarı gönderiyor. Sistem, tüm Android OS 5.0 ve üzeri tüm telefonlarda çalışıyor. Uyarı almak istemeyen cihaz ayarlarından 'Deprem Uyarıları' seçeneğini devre dışı bırakabiliyor" dedi.

Etiketler : Google Boone Spooner Sistem 4.5 ve üzeri büyüklükteki depremler Android OS 5.0
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