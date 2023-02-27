Google'dan yapay zekalı klavye!

Teknoloji devi Google, Gboard adlı yapay zeka uygulamasıyla yapay zeka çalışmalarına başladı. Teknoloji devi firma, Gboard adlı sanal klavye uygulaması aracılığıyla yapay zeka alanında hizmet verecek.

Buna göre uygulama, girilen metinler sayesinde yapay zeka kullanıcılar için görüntü oluşturacak. Test çalışmaları süren uygulamanın mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen Google I/O etkinliğinde duyurulması bekleniyor.