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18 Haziran 2024 Salı 23:30:00 - Güncelleme:18 Haziran 2024 Salı 23:30:00

Google'dan yapay zeka ses ayarı

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Google'ın yapay zeka birimi DeepMind, yapay zeka tarafından üretilen videoları seslendirecek yapay zeka aracını duyurdu

Google'ın yapay zeka araştırma laboratuvarı DeepMind, V2A ("videodan ses" ifadesinin kısaltması) adında yapay zeka tarafından oluşturulan videoları seslendiren yeni aracını duyurdu. DeepMind'ın açıklamasına göre V2A, sesleri oluştururken hem yazılan açıklamadan yararlanıyor hem de videoyu piksel piksel analiz ediyor. Bu sayede açıklama yazılmasa bile ses oluşturabiliyor.

Etiketler : Google yapay zeka DeepMind
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