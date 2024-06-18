Google'dan yapay zeka ses ayarı

Google'ın yapay zeka araştırma laboratuvarı DeepMind, V2A ("videodan ses" ifadesinin kısaltması) adında yapay zeka tarafından oluşturulan videoları seslendiren yeni aracını duyurdu. DeepMind'ın açıklamasına göre V2A, sesleri oluştururken hem yazılan açıklamadan yararlanıyor hem de videoyu piksel piksel analiz ediyor. Bu sayede açıklama yazılmasa bile ses oluşturabiliyor.

