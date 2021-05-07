Google'dan tablete özel

Google, tabletler için geliştirdiği yeni hizmeti "Entertainment Space"i duyurdu. Bu hizmete giren bir kullanıcı, favorilerine eklediği dizi ve filmleri, kitapları ve hatta oyunları bile aynı çatı altında görüntüleyebiliyor. Böylelikle kullanıcılar, uygulamalar arasında gezinmek zorunda bırakılmamış oluyor. Üstelik Google, bu hizmette birden çok profil oluşturma imkanının olduğunu, bu sayede kullanıcıların birbirlerinin hayatlarına karışmamış olacaklarını ifade ediyor.

