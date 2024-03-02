02 Mart 2024 Cumartesi 09:45:00 - Güncelleme:02 Mart 2024 Cumartesi 09:45:00
Google'dan matematik sorularını çözen uygulama
Google, matematik çözme uygulaması Photomath'in uygulama mağazalarındaki sayfalarını güncelledi.
Google, 2022'de satın aldığı matematik çözme uygulaması Photomath'in uygulama mağazalarındaki sayfalarını güncelledi. Yani artık Google'ın resmi olarak bir matematik sorusu çözme uygulaması bulunuyor. Bu uygulamayı kullanarak fotoğrafını çektiğiniz bir matematik sorusunun detaylı cevabını bulabiliyorsunuz. Temel matematik, cebir, geometri, trigonometri ve istatistik gibi pek çok kategoride hizmet veren uygulama, isteğe bağlı bir abonelik paketi de sunuyor. "Photomath Plus" olarak isimlendirilen bu abonelik paketi, animasyonlu anlatımlar ve çok daha detaylı soru çözümleri yapılmasına imkân tanıyor.
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