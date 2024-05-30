Google'da tarihi sızıntı

Google'ın arama algoritması, internetin en önemli sistemlerinden biri. Hangi sitelerin başarılı olup olmayacağı, sitelerin içeriklerinin nasıl olması gerektiği gibi şeyler, bu sistemle belirlenir. Bu kadar önemli olsa da şirketin siteleri nasıl sıraladığı konusunda şimdiye dek pek bir bilgi bulunmuyordu. Şimdi ise konuya ilişkin çok büyük bir sızıntının ortaya çıktığı iddia edildi. Binlerce sayfadan oluşan bir belge, SEO (arama motoru optimizasyonu) uzmanı Rand Fishkin tarafından paylaşılırken şirketin konu hakkında pek dürüst olmadığı öne sürüldü.