Google'da fotoğraf saklamak artık ücretli

Bulut depolama çözümü olan Google Fotoğraflar, 1 Haziran itibariyle ücretli olacağını açıkladı. Şirket, hizmetin bundan böyle ücretsiz olmayacağını ve her kullanıcının sadece kısıtlı bir alanı olacağını açıkladı. 15GB ile sınırlandırılan bu depolama alanı üzerine çıkan kullanıcılar, ödeme yapacak. Kullanıcıların içini rahatlatan durum, geçmişte yedeklenen video ve fotoğrafların ücretsiz saklanmaya devam edecek olması. Eğer yedeklenmeyen fotoğraf ya da videonuz varsa Mayıs ayı bitmeden yedeklemeniz gerekiyor.

