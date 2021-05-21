Google'da emoji yeniliği

Google, pandemi döneminde kullanımı kat kat artan bazı araçlarını 'modernize' etme kararı aldı. Google, işlerini internet aracılığıyla yürüten kişilerin ücretsiz bir şekilde kullanabildikleri bir belge, dosya düzenleme hizmeti olan Docs'a emoji özelliğini getirecek. Emoji kullanmayı tercih eden çalışanlar, iş yazılarında 'anlatımı güçlendirmek' için araya simgeler sıkıştırabilecek.

