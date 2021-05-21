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21 Mayıs 2021 Cuma 19:00:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2021 Cuma 19:00:00

Google'da emoji yeniliği

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Google, pandemi döneminde kullanımı kat kat artan bazı araçlarını 'modernize' etme kararı aldı.

Google, pandemi döneminde kullanımı kat kat artan bazı araçlarını 'modernize' etme kararı aldı. Google, işlerini internet aracılığıyla yürüten kişilerin ücretsiz bir şekilde kullanabildikleri bir belge, dosya düzenleme hizmeti olan Docs'a emoji özelliğini getirecek. Emoji kullanmayı tercih eden çalışanlar, iş yazılarında 'anlatımı güçlendirmek' için araya simgeler sıkıştırabilecek.

Etiketler : google pandemi koronavirüs emoji
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