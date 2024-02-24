Google'a ‘Yazmama Yardım Et' özelliği
Google, dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Chrome için yeni bir özellik yayımladı.
ABD merkezli teknoloji devi Google, dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Chrome için yeni bir özellik yayımladı. "Yazmama Yardım Et" olarak isimlendirilen bu özellik, uğraşmak istemediğiniz bir mesaj veya form için size yardımcı olacak. Diyelim ki bir şirket e-postasına cevap vereceksiniz ancak sizin yazdığınız yanıt kısa kaldı. Yazmama Yardım Et, bu mesajı daha profesyonel bir hâle dönüştürecek. Ya da bir ürün için inceleme metni oluşturacaksınız, Google Chrome'un yeni özelliği, bu işlemi sizin yerinize yapacak.
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