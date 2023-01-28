Google, yakınınızdaki satılık araçları gösterecek
Google, yeni bir özelliğiyle gündeme geldi.
Pek çok hizmetiyle arama motoru olmanın ötesine geçen Google, yeni bir özelliğiyle gündeme geldi. Platform, artık yakınınızdaki satılık 2. el otomobilleri de listelemeye başlayacak. SearchLab, Google'ın otomobil ilanlarını listelediği ve sadece bu ilanlara özel oluşturduğu bir sayfa keşfetti. Google'ın otomobil ilanları, yalnızca bu sayfada yer almayacak. TheVerge'ün haberine göre ilanlar, özellikle mobil cihazlarda bir otomobil arattığınızda arama sonuçlarının en tepesinde gösterilecek.
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