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Google uyardı: Hemen silin
Sahnede terapi
28 Mart 2022 Pazartesi 10:29:00 - Güncelleme:28 Mart 2022 Pazartesi 10:33:00

Google uyardı: Hemen silin

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Google Play Store'da yer alan popüler bir fotoğraf düzenleme uygulamasının kullanıcılara ait şifreleri çaldığı ortaya çıktı.

Google Play Store'da yer alan popüler bir fotoğraf düzenleme uygulamasının kullanıcılara ait şifreleri çaldığı ortaya çıktı. Özellikle sosyal medya paylaşımlarına odaklanan Craftsart Cartoon Photo Tools uygulaması, elde ettiği kişisel bilgileri bir Rus sunucusuna aktarıyor. Google, Android kullanıcılarını uyardı ve "Sizde varsa uygulamayı hemen silin" dedi.

Etiketler : O UYGULAMA ŞİFRELERİ ÇALIYOR Google Play Store' Android
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