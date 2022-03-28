Google uyardı: Hemen silin

Google Play Store'da yer alan popüler bir fotoğraf düzenleme uygulamasının kullanıcılara ait şifreleri çaldığı ortaya çıktı. Özellikle sosyal medya paylaşımlarına odaklanan Craftsart Cartoon Photo Tools uygulaması, elde ettiği kişisel bilgileri bir Rus sunucusuna aktarıyor. Google, Android kullanıcılarını uyardı ve "Sizde varsa uygulamayı hemen silin" dedi.