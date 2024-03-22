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22 Mart 2024 Cuma 07:45:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 07:45:00

Google selleri önceden tahmin edecek

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Google, selleri 7 gün öncesinden tahmin edebilmeye başladı.

Yapay zeka tarafına büyük yatırımları bulunan Google, bu temelde selleri 7 gün öncesinden tahmin edebilmeye başladı. Bilindiği kadarıyla çoğu nehirde akış ölçer bulunmadığından yaklaşan yıkıcı sellerin tahmin edilmesi oldukça zor. Google bu sorunu özel makine öğrenimi modellerini geçmiş olaylar, nehir seviyesi verileri, yükseklik ve arazi durumu ile daha fazlasıyla eğiterek aşmayı başarmış. Bu veriler ile seçilen bölgeye özel haritalar oluşturan ve her konumda yüzlerce simülasyon gerçekleştiren firma, bu sayede selleri oluşmadan günlerce önce tahmin edebilmeye başlamış durumda.

Etiketler : google yapay zeka sel
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