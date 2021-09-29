Google Meet'te anlık çeviri

Geçtiğimiz hafta içerisinde kullanıcıların düşük ışıklı ortamlarda da görüntülü görüşme yapmasını sağlayan Google Meet, şimdi de anlık çeviri özelliğini kullanıcılara sundu. Kullanıcılar, karşı tarafın konuştuğu dili kendi tercih ettikleri dile anında çevrilmiş şekilde altyazılı olarak takip edebilecekler.

