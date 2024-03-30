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30 Mart 2024 Cumartesi 07:44:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 07:44:00

Google, kullanıcıların ‘stilisti' olacak

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Google, internet alışverişlerinde tarzınıza uygun kıyafetler tavsiye edecek yeni aracını tanıttı.

Google, internetten alışverişlerde tarzınıza uygun yeni kıyafetler tavsiye edecek yeni aracını tanıttı. ABD'de test edilen bu özellik sayesinde kullanıcılar, kendi kıyafetlerine uygun tavsiyeler alabilecekler. Bu kıyafetler "stil tavsiyeleri" kısmında yer alacak. Beğenilen kombinlere beğeni, beğenilmeyen kombinlere de negatif geri bildirim vermek mümkün olacak.
Etiketler : google kıyafet stil tarz
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