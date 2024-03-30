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Google, kullanıcıların ‘stilisti' olacak

Google, kullanıcıların ‘stilisti' olacak

Google, internet alışverişlerinde tarzınıza uygun kıyafetler tavsiye edecek yeni aracını tanıttı.

Google, internetten alışverişlerde tarzınıza uygun yeni kıyafetler tavsiye edecek yeni aracını tanıttı. ABD'de test edilen bu özellik sayesinde kullanıcılar, kendi kıyafetlerine uygun tavsiyeler alabilecekler. Bu kıyafetler "stil tavsiyeleri" kısmında yer alacak. Beğenilen kombinlere beğeni, beğenilmeyen kombinlere de negatif geri bildirim vermek mümkün olacak.