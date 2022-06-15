Google Haritalar'dan para hesabı

Google Haritalar, seçilen bir rota üzerinde ödemeniz gereken para miktarını tahmini olarak hesaplayan yeni bir özelliğe kavuştu. Yola çıkmadan önce, artık uygulamada varış noktanıza giden tahmini otoyol geçiş ücretini görebileceksiniz. Google, yol bilgilerinin yerel otoyol geçiş makamlarından alınacağını belirtiyor. Belirtilen rota üzerinde geçiş ücretinin olup olmadığını ve bu yolların hangi günler ücretsiz olduğu da yine uygulama üzerinde gösterilecek.



Ücretli yollara para ödemek istemeyen kullanıcılar için Google, ücretsiz rotaları da listeleyecek. Buna göre hangi yolun kullanıcıya ne kadar mâl olacağı tahmini olarak görüntülenebilecek. Bu sayede kullanıcıların yanlışlıkla ücretli rotalarda yol almasının da önüne geçilecek.

2022 yılının başında duyurulan bu özellik biraz gecikmeli de olsa kullanılmaya başladı. Google, geçiş ücreti fiyatları özelliğinin ABD, Hindistan, Japonya ve Endonezya'da yaklaşık 2 bin otoyol ile birlikte kullanıma sunulduğunu açıkladı. Şirket ilerleyen dönemde bu özelliğin kapsamının genişletilerek diğer ülkelerin de dahil edileceğini söylüyor.