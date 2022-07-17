Google Haritalar'dan müjde! Yakıt giderleri düşecek

Google Haritalar getireceği yeni özellik sayesinde yakıt masraflarını düşürecek. Kullandığınız aracın yakıtını algoritmasına ekleyen uygulama bir yere gideceğiniz zaman hem en ucuz maliyeti hem de en düşük karbon salınımını sağlayacak rota belirleyecek. Örneğin 1 kilometrelik dik tırmanma rotası yerine 1.5 veya 2 kilometrelik düz bir yol daha az yakıt tüketmemizi sağlayacağı için orayı tercih etmemiz gerektiğini söyleyebilecek.

