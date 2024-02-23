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23 Şubat 2024 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:23 Şubat 2024 Cuma 13:00:00

Google, Gemini'nin insan resimleri oluşturma özelliğini askıya aldı

Kaynak: AA

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Google, yapay zeka (AI) sohbet robotu Gemini'nin insan resimleri oluşturma özelliğini tarihi karakterlerin tasvirlerindeki "yanlışlıkların” ardından askıya aldı.

Google'dan yapılan açıklamada, "Gemini'nin görüntü oluşturma özelliğiyle ilgili son sorunları ele almak için çalışıyoruz. Bu esnada, bu özelliği askıya alacağız ve çok yakında geliştirilmiş bir sürüm yayınlayacağız." denildi.

Resim oluşturma tasvirlerini iyileştirmek için çalışıldığı belirtilen açıklamada, çok sayıda insanın kullandığı bu özelliğin hedefi ıskaladığı belirtildi.

ABD merkezli teknoloji şirketi, Gemini'nin beyaz tenli insanları siyahi tasvir etmesinden dolayı tarihsel olarak yanlış görüntüler oluşturmasının ardından eleştirilerle karşılaşmıştı.

Google, dün bazı tarihi figürlerin görüntülerini oluşturmadaki yanlışlıkların farkında olduğunu açıklayarak özür dilemişti.

Etiketler : google gemini yapay zeka sohbet robotu insan resimleri
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