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Google forum sitelerini şahlandıracak
29 Kasım 2023 Çarşamba 07:19:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 07:19:00

Google forum sitelerini şahlandıracak

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Google, Arama hizmetinin sonuç sayfaları için birtakım değişiklikler yaptı. Yapılan değişiklikler hem internet sitesi sahiplerinin hem de son kullanıcıların işine yarayacak.

Google, Arama hizmetinin sonuç sayfaları için bazı değişiklikler yaptı. Yapılan değişiklikler hem internet sitesi sahiplerinin hem de son kullanıcıların işine yarayacak. Forum siteleri ile sosyal medya platformları da arama sonuçlarında daha üst sıralarda gösterilecek. Böylelikle kullanıcı, sadece SEO optimizasyonu nedeniyle üst sıralara çıkmayı başaran içerikler yerine, gerçek kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımları görmeye başlayacaklar. Yeni sistem, kullanıcıların 'daha doğru' bilgiye ulaşmasını sağlayacak.

Etiketler : google arama forum
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