Google Drive'da yenilik zamanı

Google Drive servisinin web sürümüne koyu arayüz modu geldi. Drive için bundan önce ilk olarak iOS tarafında bir arama güncellemesi yapılmıştı. Bu güncelleme ile beraber uygulamanın arama altyapısı daha basit hale getirildi. Yeni menü altyapısı ile dosya türüne göre aramayı kolaylaştıran Google, kişilere artık birden fazla filtreleme seçeneği sunuyor, bu sayede aranan dosyalar daha hızlı şekilde bulunabiliyor.