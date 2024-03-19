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19 Mart 2024 Salı 07:22:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 07:22:00

Google Drive'da yenilik zamanı

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Google Drive servisinin web sürümüne koyu arayüz modu özelliği geldi.

Google Drive servisinin web sürümüne koyu arayüz modu geldi. Drive için bundan önce ilk olarak iOS tarafında bir arama güncellemesi yapılmıştı. Bu güncelleme ile beraber uygulamanın arama altyapısı daha basit hale getirildi. Yeni menü altyapısı ile dosya türüne göre aramayı kolaylaştıran Google, kişilere artık birden fazla filtreleme seçeneği sunuyor, bu sayede aranan dosyalar daha hızlı şekilde bulunabiliyor.

Etiketler : google drive web sürümü koyu arayüz modu
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