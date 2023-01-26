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26 Ocak 2023 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:26 Ocak 2023 Perşembe 19:00:00

Google, depremi önceden haber verdi

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Google'ın Android akıllı telefonlardaki Deprem Uyarı Sistemi, dün Fethiye açıklarında yaşanan deprem öncesinde de çalıştı.

Google'ın Android akıllı telefonlardaki Deprem Uyarı Sistemi, dün Fethiye açıklarında yaşanan deprem öncesinde de çalıştı. Sistem, telefonlara sarsıntıdan birkaç saniye önce bildirim yollayarak uyarıda bulundu.

Google Deprem Uyarı Sistemi'nin bildirimi, Fethiye ilçesinde olan 5.9 depremi öncesi sosyal medyada paylaşıldı. Bildirimin sarsıntıdan yaklaşık 10 ila 15 saniye önce gelen depremde can kaybı yaşanmadı.

Etiketler : Google Android akıllı telefonlar Deprem Uyarı Sistemi Fethiye
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