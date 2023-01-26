Google, depremi önceden haber verdi
Google'ın Android akıllı telefonlardaki Deprem Uyarı Sistemi, dün Fethiye açıklarında yaşanan deprem öncesinde de çalıştı.
Google'ın Android akıllı telefonlardaki Deprem Uyarı Sistemi, dün Fethiye açıklarında yaşanan deprem öncesinde de çalıştı. Sistem, telefonlara sarsıntıdan birkaç saniye önce bildirim yollayarak uyarıda bulundu.
Google Deprem Uyarı Sistemi'nin bildirimi, Fethiye ilçesinde olan 5.9 depremi öncesi sosyal medyada paylaşıldı. Bildirimin sarsıntıdan yaklaşık 10 ila 15 saniye önce gelen depremde can kaybı yaşanmadı.
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