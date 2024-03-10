Google Chrome'da sayfalar uygulama olarak inecek

Google Chrome, internet sayfalarını uygulama olarak kaydedebilmenizi sağlayan bir özelliği uygulamaya getiriyor. Progressive Web App (PWA) desteğiyle bunu rahatça mümkün kılan Chrome, rakiplerinden daha esnek bir deneyim sunmasıyla öne çıkıyor. Bu özelliği Canary sürümündeki flags bölümünden etkinleştirmeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra sağ üstteki üç noktaya tıklayıp aşağı kaydırmanız ve "Kaydet ve Paylaş" seçeneğine tıklamanız gerek.

Bir sayfayı kaydettikten sonra açtığınızda URL kopyalama, Chrome'da açma, kaldırma, yakınlaştırma, yazdırma, bulma/düzenleme ve yansıtma seçeneklerine sahip oluyorsunuz.