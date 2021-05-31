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31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:01:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:01:00

Google Chrome'a yeni özellik

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Google Chrome'un Android sürümüne, uygulama içine gömülü ekran görüntüsü alma aracı ekleniyor. Bunun yanında alınan ekran görüntülerinin düzenlenebilmesini sağlayacak olan bir düzenleyici de tarayıcının Android sürümüne ekleniyor.

İnternet tarayıcısının Chrome 91 versiyonuyla birlikte kullanıcılar 'screenshot' ibaresini uygulamada görmeye başladı. Özelliğin cihazlara gelme süreci değişiklik gösterebilir fakat kısa bir süre içerisinde tüm cihazlarda bulunacak gibi görünüyor.

Siteyi paylaşmak istediğinizde aşağıdan küçük bir panel çıkıyor ve hangi uygulamada ya da hangi uygulama aracılığıyla siteyi paylaşabileceğinizi görebiliyorsunuz. Bu uygulamaların altında fotoğraftan da görebileceğiniz üzere, linki kopyalama veya cihaza kaydetme gibi halihazırda bulunan özelliklerin yanında, bir 'screenshot' butonu var.

Ekran görüntüsü almanız halinde görüntüye adres çubuğu da dahil ediliyor ve sonrasında istediğiniz gibi kırpma işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun yanında yazı yazmanıza imkân tanıyacak olan bir yazı aracı ve 18 renk seçeneğinin yanında 6 kademe büyüklük seçeneği sunan bir çizim aracı bulunuyor. Özellik, bir nevi birçok Android telefonda mevcut olan ekran görüntüsü aracını Google Chrome özeline getiriyor.

Etiketler : google chrome yeni özellik android
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