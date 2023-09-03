Google Chrome'a 'Şifre Paylaşma' geliyor

Google Chrome'a kullanıcı deneyimini iyileştirecek faydalı bir özellik geleceği ortaya çıktı. 'Şifre paylaşımı' özelliği, kullanıcıların kayıtlı şifrelerini hızlıca paylaşabilmelerini sağlayacak. Kullanıcılar, bir internet sitesine ait giriş bilgilerini artık tek tıkla paylaşabilecek. Bunun için Google Chrome'daki şifre yöneticisi bölümüne gidilmesi ve bir internet sitesi için bilgiler görüntülendikten sonra Paylaş butonuna basılması yeterli olacak. Şifre paylaşımı, sadece aile üyelerinden ibaret olacak.