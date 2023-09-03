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03 Eylül 2023 Pazar 09:03:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 09:03:00

Google Chrome'a 'Şifre Paylaşma' geliyor

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Google Chrome'a faydalı bir özellik geleceği ortaya çıktı.

Google Chrome'a kullanıcı deneyimini iyileştirecek faydalı bir özellik geleceği ortaya çıktı. 'Şifre paylaşımı' özelliği, kullanıcıların kayıtlı şifrelerini hızlıca paylaşabilmelerini sağlayacak. Kullanıcılar, bir internet sitesine ait giriş bilgilerini artık tek tıkla paylaşabilecek. Bunun için Google Chrome'daki şifre yöneticisi bölümüne gidilmesi ve bir internet sitesi için bilgiler görüntülendikten sonra Paylaş butonuna basılması yeterli olacak. Şifre paylaşımı, sadece aile üyelerinden ibaret olacak.

Etiketler : google chrome şifre
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