Google Chrome'a safari özelliği

Apple'ın yaklaşık iki yıl önce Safari tarayıcılar için arama çubuğunu ekranın alt kısmına alma özelliğini getirmişti. Şimdi Google da Chrome tarayıcıda aynı değişikliği yaptı. Bu değişiklik zorunlu değil. Varsayılan versiyonda adres çubuğu yine uygulamanın üst kısmında yer alıyor. Adres çubuğunun yerini değiştirmek için Chrome uygulamasında Ayarlar'a girip "Adres Çubuğu" seçeneğine tıklamak gerekiyor. Sonrasında da adres çubuğunu aşağı taşıma seçeneğini seçilebiliyor.

