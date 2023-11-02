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02 Kasım 2023 Perşembe 07:37:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 07:37:00

Google Chrome'a safari özelliği

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Google, Chrome tarayıcıda değişiklik yaptı.

Apple'ın yaklaşık iki yıl önce Safari tarayıcılar için arama çubuğunu ekranın alt kısmına alma özelliğini getirmişti. Şimdi Google da Chrome tarayıcıda aynı değişikliği yaptı. Bu değişiklik zorunlu değil. Varsayılan versiyonda adres çubuğu yine uygulamanın üst kısmında yer alıyor. Adres çubuğunun yerini değiştirmek için Chrome uygulamasında Ayarlar'a girip "Adres Çubuğu" seçeneğine tıklamak gerekiyor. Sonrasında da adres çubuğunu aşağı taşıma seçeneğini seçilebiliyor.

Etiketler : google chrome tarayıcı
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