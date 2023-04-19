VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avrupa basını bile anladı: PKK, Kılıçdaroğlu için kampanya yürütüyor
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı
ABD'den F-16 açıklaması: Türkiye'ye kitlerin satışı önemli
Portekiz'de ötenazinin yasallaşması 4.kez veto edildi
Ümraniye'de hastanede patlama
Lokal Enerji büyümeye devam ediyor... Orinda LPG gemisi Lokal Enerji filosunda
19 Nisan 2023 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:19 Nisan 2023 Çarşamba 16:00:00

Google CEO'su Pichai: Toplum yapay zekanın hızla gelişmesine hazırlıklı olmalı

Kaynak: AA

ABONE OL

Google'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, toplumun yapay zekanın hızlı gelişimine hazırlanması gerektiğini bildirdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, CBS televizyonuna röportaj veren Pichai, Google'ın, kendi yapay zeka sisteminin nasıl çalıştığını "tam olarak henüz anlamadığını" kaydetti.

Pichai, toplumun buna uyum sağlaması gerektiğini belirterek, yapay zeka nedeniyle işini kaybedeceklerin arasında yazar, muhasebeci, mimar hatta yazılım mühendislerinin de yer alacağını söyledi.

Yapay zekanın hızla gelişmesi nedeniyle yanlış veya sahte bilgilerin hızlı yayılma sorununun ileride çok daha büyük olacağını aktaran Pichai, toplumun yapay zekayı daha güvenli bir hale getirmek için yapılan düzenlenmelere uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.

Pichai, yapay zekanın geliştirilmesinde sadece yazılımcıların değil aynı zamanda filozofların, sosyal bilimcilerin ve ahlak bilim uzmanlarının da katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

Toplumun, teknolojinin gelişim hızına tam olarak ayak uydurmadığını aktaran Pichai, insanların yapay zeka teknolojisine tam olarak hazır olmadığını ancak geçmişe bakıldığında bu konulardaki farkındalığının artığını dile getirdi.

Pichai, Google'ın yapay zeka sohbet robotu "Bard" gibi teknolojileri "tam olarak anlaşılamayan bir kara kutu" olarak niteledi.

YAPAY ZEKADA REKABET ARTIYOR

Microsoft, yapay zeka atılımlarını hızlandırmak için, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile ortaklık yapmıştı.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet ise şubatta ChatGPT'ye rakip olabilecek "Bard" ismini verdiği yeni teknolojisini tanıtmıştı.

ABD'li e-ticaret devi Amazon da geçen hafta, diğer şirketlerin kendi sohbet robotlarını ve yapay zeka destekli ürünler oluşturma hizmetlerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan yeni teknolojilerini duyurmuştu.

Kar amacı gütmeyen Future of Life Institute'un geçen ay yayımladığı ve aralarında Elon Musk'ın da olduğu 1000'den fazla kişinin imzaladığı açık mektupta, yapay zeka robot tasarımları için ortak güvenlik protokolleri geliştirilene ve bağımsız uzmanlarca uygulanıp denetimi yapılana kadar ileri yapay zeka robotlarının geliştirilmesine ara verilmesi talep edilmişti.

Etiketler : google yapay zeka sundar pichai
Konserin geliri depremzedelere

Konserin geliri depremzedelere
Avrupa'ya açılıyor

Avrupa'ya açılıyor
Bu tür duyguları seviyoruz

Bu tür duyguları seviyoruz
Ah Yandım'ı yorumladı

Ah Yandım'ı yorumladı
Bir garip aşk savaşı

Bir garip aşk savaşı
Sefo sessizliği

Sefo sessizliği
Anlamlı konser

Anlamlı konser
‘İstenmeyen gelin' iddiasına sessiz

‘İstenmeyen gelin' iddiasına sessiz
Nüfus müdürlüğünde evlendik!

Nüfus müdürlüğünde evlendik!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX