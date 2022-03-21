Google, bazı içerikler için kimlik isteyecek

Google, bazı içerikler için kimlik isteyecek

Avustralya Hükümeti, Google hizmetlerindeki yaş kısıtlaması uygulamasını öteye taşıyacak bir karara imza attı. YouTube, yaş kısıtlaması olan bir videoyu izlemek isteyenlerden kimliklerinin fotoğrafını isteyecek.

Kimlik kartındaki yaş, Google hesabındakiyle uyuşuyor ve 17'nin üzerindeyse video izlenebilecek. Sadece Avustralya'da geçerli olan bu karar, önümüzdeki ay ile birlikte yürürlüğe girmiş olacak.