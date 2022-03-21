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21 Mart 2022 Pazartesi 20:00:00 - Güncelleme:21 Mart 2022 Pazartesi 20:00:00

Google, bazı içerikler için kimlik isteyecek

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Avustralya Hükümeti, Google hizmetlerindeki yaş kısıtlaması uygulamasını öteye taşıyacak bir karara imza attı.

Avustralya Hükümeti, Google hizmetlerindeki yaş kısıtlaması uygulamasını öteye taşıyacak bir karara imza attı. YouTube, yaş kısıtlaması olan bir videoyu izlemek isteyenlerden kimliklerinin fotoğrafını isteyecek.

Kimlik kartındaki yaş, Google hesabındakiyle uyuşuyor ve 17'nin üzerindeyse video izlenebilecek. Sadece Avustralya'da geçerli olan bu karar, önümüzdeki ay ile birlikte yürürlüğe girmiş olacak.

Etiketler : Google Kimlik kartı Google hesabı Avustralya'
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