Google Arama'ya ‘Keşfet' geliyor

Google, arama motorunun ana sayfasında önemli güncel bilgileri gösteren yeni bir arayüz test etmeye başladı. Buna göre artık arama motorunun ana sayfasında "Keşfet" akışı yer alacak.



Google'ın keşfet akışının arama kısmının alt tarafından birden fazla bilgiyi kullanıcılara sunacağı öğrenildi. Bunlar arasında hava durumu, maç skorları, hisse fiyatları ve haberler gibi birçok bilgi yer alacak.