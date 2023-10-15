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Google Arama'ya ‘Keşfet' geliyor
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15 Ekim 2023 Pazar 07:37:00 - Güncelleme:15 Ekim 2023 Pazar 07:37:00

Google Arama'ya ‘Keşfet' geliyor

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Google, önemli güncel bilgileri gösteren yeni bir arayüz test etmeye başladı.

Google, arama motorunun ana sayfasında önemli güncel bilgileri gösteren yeni bir arayüz test etmeye başladı. Buna göre artık arama motorunun ana sayfasında "Keşfet" akışı yer alacak.

Google'ın keşfet akışının arama kısmının alt tarafından birden fazla bilgiyi kullanıcılara sunacağı öğrenildi. Bunlar arasında hava durumu, maç skorları, hisse fiyatları ve haberler gibi birçok bilgi yer alacak.

Etiketler : google arama keşfet arayüz
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