Google aramalarına ‘Hikayeler' geliyor

Google, Arama hizmetine 'Instagram Hikayeler' benzeri bir özellik getirmek için harekete geçti. Notlar isimli özellik, kullanıcıların arama terimleriyle ilgili paylaşımlar yapılabilmesini sağlayacak. Bir internet sitesinin sahibi veya bireysel kullanıcılar, herhangi bir arama terimi ile ilgili hikayeler oluşturup, bunları aynı terimle ilgili arama yapan diğer kullanıcılara gösterebilecekler. Hikâyelerin hazırlanması da yine Google Aramalar'a eklenecek bir araç üzerinden gerçekleştirilecek.

