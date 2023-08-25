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25 Ağustos 2023 Cuma 14:59:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 14:59:00

Google aramalarına ‘Hikayeler' geliyor

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Google, Arama hizmetine bir özellik getirmek için harekete geçti.

Google, Arama hizmetine 'Instagram Hikayeler' benzeri bir özellik getirmek için harekete geçti. Notlar isimli özellik, kullanıcıların arama terimleriyle ilgili paylaşımlar yapılabilmesini sağlayacak. Bir internet sitesinin sahibi veya bireysel kullanıcılar, herhangi bir arama terimi ile ilgili hikayeler oluşturup, bunları aynı terimle ilgili arama yapan diğer kullanıcılara gösterebilecekler. Hikâyelerin hazırlanması da yine Google Aramalar'a eklenecek bir araç üzerinden gerçekleştirilecek.

Etiketler : google arama özellik kullanıcı
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