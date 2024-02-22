VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Feyza Altun'a "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan iddianame
Mısır'da turistlerin çekim noktası: Giza piramitleri
"KAAN'ın ilk uçuşu çok büyük bir motivasyon"
"Libya-Türkiye Mesleki Eğitim Merkezi" projesi onaylandı
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 29 bin 410'a yükseldi
İş gücü girdi endeksleri açıklandı
22 Şubat 2024 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 10:30:00

Google, açık kaynak yapay zeka modeli Gemma'yı duyurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

Google, geliştiricilerin yapay zekayı sorumlu bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla, yeni nesil açık kaynak modeli Gemma'yı tanıttı.

Google'dan yapılan açıklamada, Gemma model ailesinin, yapay zeka sohbet robotu Gemini ile aynı araştırma ve teknolojiyle oluşturulduğu ve son teknoloji açık kaynak modeline sahip olduğu bildirildi.

DeepMind ve Google'daki diğer ekiplerce geliştirilen yeni modelin Gemini'den ilham aldığı ifade edilen açıklamada, geliştirici inovasyonunu destekleyecek, işbirliğini teşvik edecek ve Gemma modellerinin sorumlu kullanımına rehberlik edecek araçların da yayınlandığı bildirildi.

Açıklamada, Gemma'nın bugünden itibaren dünya çapında kullanıma sunulduğu belirtilerek, model hakkında bilgi verildi.

Modelin, Gemma 2B ve Gemma 7B olmak üzere iki boyutta piyasaya sürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Sorumlu Üretken Yapay Zeka Araç Seti"nin de Gemma ile daha güvenli yapay zeka uygulamaları oluşturmak için rehberlik sağladığı vurgulandı.

Google, bu ay yapay zeka sohbet robotu Bard'ı "Gemini" olarak yeniden adlandırırken, yeni sürüm "Gemini Advanced" için ücretli abonelik başlatmıştı.

Etiketler : google yapay zeka gemma
Seda Bakan doğallıktan yana

Seda Bakan doğallıktan yana
Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor

Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor
5 yıl sonra yeniden

5 yıl sonra yeniden
Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi

Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi
Cansu Tosun zayıflık sırrını açıkladı

Cansu Tosun zayıflık sırrını açıkladı
Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!

Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!
Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek

Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek
Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi

Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX