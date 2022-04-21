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21 Nisan 2022 Perşembe 10:04:00 - Güncelleme:21 Nisan 2022 Perşembe 15:58:00

Gökyüzünde geçit töreni: 4 gezegen aynı hizaya geliyor

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Nadir görülen bir gök olayına tanıklık edeceğiz. Satürn, Mars, Venüs ve Jüpiter tam bir hizada sıralanmaya başlıyor.

Nadir görülen bir gök olayına tanıklık edeceğiz. Satürn, Mars, Venüs ve Jüpiter tam bir hizada sıralanmaya başlıyor. Bu görsel şölene cumartesi günü Ay da eşlik edecek. Onları görmek için en iyi zaman, ufkun hemen üzerinde sabah saat 05.00 ile 06.00 arasında olacak.

Ay Cumartesi günü sıraya katılacak, Merkür ise 24 Haziran'da katılacak. Gezegenler gerçekte uzayda fiziksel olarak hizalanmıyorlar, hizalanma Dünya'dan bakış açısına göre gelişiyor.

Çıplak gözle Mars ve Satürn'ü görmekte zorlanılabileceği bu iki gezegeni net bir şekilde görebilmek için dürbün kulanılabileceği belirtiliyor.

Etiketler : Gökyüzünde geçit töreni gök olayı Satürn Mars Venüs Jüpiter
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