Dikkat çeken Yunanistan detayı

Gökhan füzesi Türkiye için neden önemli?

Milli Muharip Uçak'larda kullanılacağı ve bu yıl içerisinde TSK'ya teslim edileceği belirtilen GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN projelerini takiben açıklanan GÖKHAN RamJet itkili hava hava füzesi projesi büyük heyecan yarattı. MMU'nun 2023 yılında hangardan çıkmasının ardından menzilinin 100 kilometrenin üzerinde olması beklenen 'GÖKHAN'ın, TSK'nın caydırıcılığının korunması ve arttırılması için çok önemli.

RAMJET İTKİLİ GÖKHAN HAVA-HAVA FÜZESİ TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Son dönemde Ege ve Akdeniz'de tehditkar hamlelerde bulunan Yunanistan, Fransa'dan sipariş ettiği 18 adet Rafale savaş uçağının tedariki kapsamında Meteor füzelerinden de önemli miktarda temin etmiş olacak. Bu nedenle menzili 100 km üzerinde olacak olan Gökhan füzesi, Gök Vatan için büyük önem taşıyor.

TSK'NIN EGE VE AKDENİZ'DE CAYDIRICILIĞI ARTACAK

Türkiye, uzun yıllardır dışa bağımlı olduğumuz özellikle mühimmat konularında büyük adımlar attı.

F-16'larda kısa menzilli yerli füze BOZDOĞAN, orta menzil için ise GÖKDOĞAN füzeleri üretildi.

Son testleri tamamlanan GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın bu yıl içerisinde envantere girmesi bekleniyor. Fakat tüm gelişmeler yaşanırken önümüzde başka bir tehdit oluşmaya başladı. Bu da Avrupalı imhalatçı MBDA şirketinin geliştirdiği "Meteor" füzesi...

'Meteor'un yaklaşık 100 km bir mevzilinin olduğu belirtilirken en son Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı 18 adet Rafele savaş uçaklarında da bu füzeler kullanılıyor.

Füzeler, çok uzaklardan atılıp hedefine kitlendikten sonra sahip oldukları radar tarayıcı başlıkları ile aktif radar güdümlerinden dolayı "at-unut" kabiliyeti ile 100 km uzaklıktaki bir hedefi vurabiliyor. Bu da Türkiye için önemli bir tehdit.

Bu nedenlerle "Gökhan" füzesinin 2023 yılında MMU ile birlikte Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi gerek.

Bu sayede, TSK'nın özellikle Ege ve Akdeniz'de caydırıcılığının korunması ve arttırılması sağlanmış olacak.

2023 YILINDA ENVANTERDE

Yeni nesil uzun menzilli hava hava füzesi GÖKHAN ile Türkiye bir Ramjet teknolojisini füzesine uygulayacak.

Ramjet itkili GÖKHAN füzesinin 2023'te yerden atışlı ilik testleri yapılacak

GÖKHAN FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ

Gökhan Füzesi gelecekte Milli Muharip Uçak'ın, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin, Hürjet'in ve F-16'ların, hava muharebelerindeki ana caydırıcı silah silahı haline gelecek.

Gökhan, ramjet motorun sağladığı yüksek hızla karşı tedbir sistemlerinin üstesinden gelebilecek

Ramjet için test altyapısı kuran TÜBİTAK SAGE, 200'den fazla ramjet ateşlemesi yaptı. Sıvı yakıtlı ramjet motor geliştirilmesinde önemli aşama kat edildi.

Hipersonik hıza yakın Milli Ramjet Motorlu Hava-Hava Füzesi Gökhan sayesinden Türkiye, MBDA tarafından geliştirilen METEOR Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi'nin muadili olacak bir sisteme sahip olacak.