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22 Nisan 2023 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:22 Nisan 2023 Cumartesi 13:00:00

GÖKBEY helikopteri yerli ve milli motorla uçtu

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, yerli ve milli ilk helikopter motoru TS1400'ün, test uçuşunda ilk özgün helikopter GÖKBEY'i uçurduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk savunma sanayinde önemli bir kilometre taşı. Aziz milletimize de bir bayram hediyesi. Yerli ve milli ilk helikopter motorumuz TS1400, test uçuşunda ilk özgün helikopterimiz GÖKBEY'i uçurdu. Mühendislerimizin ellerine sağlık." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında imzalanan sözleşme kapsamında geliştirilen T625 GÖKBEY helikopteri, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen TS1400 turboşaft motoruyla ilk test uçuşunu başarılı şekilde tamamlamış oldu.

TUSAŞ'ın özgün projesi konumundaki T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'nin test ve sertifikasyon faaliyetleri başarılı bir şekilde sürdürülüyor.

Seri üretimi devam eden ve bu yıl Jandarma Genel Komutanlığına 3 adet teslim edilecek T625 GÖKBEY, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde bulunabilecek.

Yerli ve yabancı ihtiyaç sahibi kullanıcılar için GÖKBEY helikopteri, görevlerini en zorlu iklim koşulları ve coğrafyalarda dahi yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında milli TS1400 turboşaft motorlarıyla de etkin şekilde icra edebilecek. 6 ton toplam kalkış ağırlığına, 12 yolcu kapasitesine, 306 kilometre/saat azami sürate, 20 bin fit servis tavanına 3,8+ saat havada kalış süresine sahip GÖKBEY, harici yakıt tankıyla 5+ saat havada kalabiliyor ve azami 948 kilometre menzile ulaşabiliyor.

Etiketler : savunma sanayii ismail demir gökbey helikopter motor
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