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24 Şubat 2024 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:24 Şubat 2024 Cumartesi 13:00:00

Gök bilimciler Neptün ve Uranüs etrafında yeni uydular tespit etti

Kaynak: AA

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Gök bilimciler, Neptün ve Uranüs etrafında daha önce bilinmeyen uydular tespit etti.

Güneş sisteminde daha önce bilinmeyen uydular, Hawaii ve Şili'deki teleskoplar tarafından keşfedildi.

Buna göre, gök bilimciler, Neptün'ün etrafında dönen 2 uydunun yanı sıra Uranüs'ün etrafında da bir küçük uydu daha olduğunu ortaya çıkardı.

Uluslararası Astronomi Birliği, yeni keşiflerle Neptün'ün uydu sayısının 16'ya, Uranüs'ün ise 28'e yükseldiğini açıkladı.

Washington'daki Carnegie Bilim Enstitüsünden gök bilimci Scott Sheppard, küçük uydunun Güneş'ten en uzak buzlu gezegen olan Neptün'ün etrafında bir turu yaklaşık 27 yılda tamamladığını söyledi.

Sheppard, henüz keşfedilmemiş çok sayıda küçük uydular olabileceğini de ifade etti.

Tahmini çapı 8 kilometre olduğu belirtilen Uranüs'ün yörüngesindeki yeni uydunun ise muhtemelen gezegenin uyduları arasında en küçüğü olabileceği kaydediliyor.

Etiketler : gök bilimci neptün uranüs uydu
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